Ученые нашли способ замедлить старение с помощью ДНК

По словам исследователей, повышение активности гена FOXM1 частично защитило мышей с прогерией (синдром преждевременного старения) от ускоренного старения и увеличило продолжительность жизни у обычных грызунов. Это говорит о том, что управление уровнем активности гена FOXM1 можно использовать для борьбы с последствиями старения, пишет журнал Nature Aging.

Многие ученые полагают, что старение абсолютно случайно по своей природе. По их мнению, оно происходит само по себе в результате накопления мутаций и случайных поломок в клетках. Как показали недавние опыты ученых из Университета Рочестера (США), очистка тела червей от поврежденных клеток при помощи генной терапии заметно продлила им жизнь.

Группа биологов под руководством профессора Гарвардского университета (США) Вадима Гладышева обнаружила, что мутации в ДНК и поломки в клетках могут быстро накапливаться в организме пожилых людей и животных в результате появления сбоев в работе генов, связанных с делением клеток.

В апреле 2022 года команда английских исследователей из Университета Лестера предложила новый способ замедления старения с помощью физических упражнений. В ходе научной работы они выявили, что между темпом ходьбы и генетическим маркером биологического старения есть связь. Быстрый шаг на протяжении всей жизни делает возможным сокращение биологического старения на срок до 16 лет.