Наука и технологии

Ученые нашли "сладкий" способ замедлить старение организма

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 01:52 Фото: pixabay
Ученые выяснили, что темный шоколад может быть связан с замедлением биологического старения организма, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона, изучив влияние теобромина – алкалоида, содержащегося в какао-бобах. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging.

В рамках работы специалисты проанализировали образцы крови 1669 участников из двух независимых регистров. Ученые оценивали уровень метаболитов кофеина и теобромина, а также два показателя биологического возраста, основанные на изменениях ДНК-метилирования. Один из них отражал общий эпигенетический возраст, второй – состояние теломер, защитных участков на концах хромосом.

Анализ показал, что у людей с более высоким уровнем теобромина биологический возраст в среднем оказывался ниже хронологического. При этом аналогичной связи с кофеином или другими веществами, содержащимися в кофе и какао, обнаружено не было.

Эпигеномный исследователь Королевского колледжа Лондона Джордана Белл подчеркнула, что полученные данные не означают рекомендации увеличивать потребление шоколада, особенно сладкого. По ее словам, исследование лишь помогает лучше понять, как отдельные компоненты привычных продуктов могут быть связаны с процессами здорового старения.

Авторы также напомнили, что биологический возраст отражает функциональное состояние организма и не является формальным показателем. При этом шоколад не стоит рассматривать как "антивозрастное средство", поскольку в больших количествах он остается высококалорийным продуктом.

Соавтор работы, клинический генетик Рами Саад, отметил, что следующим шагом станет изучение механизмов воздействия теобромина и его взаимодействия с эпигеномом. Ученые также планируют выяснить, действует ли вещество самостоятельно или в сочетании с другими компонентами какао, такими как полифенолы.

Молекулярный биолог Рикарду Костейра добавил, что результаты подчеркивают значимость популяционных исследований для изучения процессов старения и генетики.

А о том, почему зимой тянет есть больше и как не набрать лишние килограммы. можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
