Илон Маск намерен увеличить аудиторию Twitter почти до миллиарда человек

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на презентацию миллиардера для инвесторов.

Twitter за шесть лет к 2028 году нарастит свой годовой доход до $26,4 млрд, тогда как в прошлом году социальная сеть заработала $5 млрд, говорится в презентации бизнесмена Илона Маска для инвесторов.

Кроме того, предприниматель намерен сократить зависимость Twitter от рекламы, этот показатель по его плану не должен быть выше 45% от всего дохода платформы. В 2020 году доля рекламных поступлений достигала 90 % выручки компании, но к 2028 году потенциальный покупатель Twitter намеревается уменьшить эту долю до 45 %, что в денежном выражении соответствует $12 млрд. Еще $10 млрд выручки принесут подписки, оставшиеся средства будут получены от других видов деятельности типа лицензирования данных.

О том, что Илон Маск достиг договоренности с руководством Twitter о покупке компании, стало известно 25 апреля. Как ожидается, сумма сделки составит $44 миллиарда, она может быть закрыта позднее в этом году.