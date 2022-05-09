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00:45 09.05.2022

Майк Тайсон посоветовал Канело задуматься о завершении карьеры

Посоветовал Канело Фото: Instagram/miketyson
Легенда бокса Майк Тайсон прокомментировал бой между российским чемпионом в полутяжелом весе Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Zakon.kz.

На своей официальной странице в Twitter экс-чемпион мира в супертяжелом весе посоветовал Канело завершить карьеру после этого поединка.

Если ты выходишь в ринг и тебе не страшно, то пришло время повесить перчатки на гвоздь. Майк Тайсон

Легендарный боксер присутствовал на поединке между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом. Возможно, возмущение Майка Тайсона вызвала самоуверенность мексиканского боксера. Мексиканец во время боя несколько раз демонстративно опускал руки, чтобы Бивола.

Дмитрий Бивол одолел «Канкло» по единогласному решению судей. Канело сразу после поражения заявил, что хочет воспользоваться правом на реванш, прописанным в контракте на бой.

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