Майк Тайсон посоветовал Канело задуматься о завершении карьеры

На своей официальной странице в Twitter экс-чемпион мира в супертяжелом весе посоветовал Канело завершить карьеру после этого поединка.

Whenever you go in a ring and you're not scared, it's time to give it up. May 8, 2022

Если ты выходишь в ринг и тебе не страшно, то пришло время повесить перчатки на гвоздь. Майк Тайсон

Легендарный боксер присутствовал на поединке между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом. Возможно, возмущение Майка Тайсона вызвала самоуверенность мексиканского боксера. Мексиканец во время боя несколько раз демонстративно опускал руки, чтобы Бивола.

Дмитрий Бивол одолел «Канкло» по единогласному решению судей. Канело сразу после поражения заявил, что хочет воспользоваться правом на реванш, прописанным в контракте на бой.

Новость по теме Канело заявил, что не проиграл бой с Биволом

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