Врач-сомнолог объяснил опасность позднего пробуждения

В интервью «Пятому каналу» об этом рассказал терапевт-сомнолог, специалист по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов.

Зачастую сбой биологических часов связан с поздним отходом ко сну и, соответственно, поздним пробуждением. Это явление называют джетлагом. Его неприятные последствия проявляются в том, что человек на протяжении дня чувствует сонливость, недомогание, его работоспособность падает.

Особой опасности сдвинутого времени сна, когда человек поздно засыпает и, соответственно, поздно просыпается, подвергаются люди с повышенным кровяным давлением. Нездоровый режим может повлечь гипертонический криз.

Любые нарушения сна, в том числе и синдром смены часового пояса, опасны для людей с хроническими заболеваниями. Могут произойти проблемы в сердечно-сосудистой или центральной нервной системе. Также недосыпы опасны для тех, чья трудовая деятельность связана с повышенной концентрацией внимания. Терапевт-сомнолог Павел Кудинов Терапевт-сомнолог Павел Кудинов

Для восстановления биологического ритма врач рекомендует каждый день просыпаться на час раньше, чтобы организм вошел в привычный график. Эксперт также отметил, что перед сном стоит выпить настой мяты, мелиссы, ромашки или настойку пиона.