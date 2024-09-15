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Хронический недосып повышает риск гипертонии, предупредил врач-сомнолог

Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 01:59 Фото: Zakon.kz
Поздние отходы ко сну могут негативно сказываться на здоровье. Об этом заявил российский кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, остеопат и невролог Руслан Кутузов, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что постоянная нехватка сна приводит к таким физическим последствиям, как усталость, сонливость и снижение работоспособности. Кроме того, дефицит сна может вызвать проблемы с пищеварением, включая запоры, диарею и боли в животе, а также снижение иммунитета.

Кутузов отметил, что хронический недостаток сна оказывает влияние не только на физическое, но и на психологическое состояние. Недосыпание может привести к ухудшению памяти и концентрации, импульсивности, раздражительности, депрессии и тревожным расстройствам.

Помимо этого, сомнолог предупредил о повышении риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония и инсульт, при постоянной нехватке сна. Также недосып снижает реакцию, что может быть опасно для водителей.

Кутузов подчеркнул, что хронотипы людей различаются: одни лучше функционируют утром (жаворонки), другие вечером (совы), а большая часть людей относится к смешанному типу – "голубям". Он посоветовал определять свой хронотип и избегать давления социальных норм, что поможет сохранить психическое здоровье.

"Если вы ведете здоровый образ жизни и чувствуете себя хорошо при привычке поздно ложиться спать, сохраняйте спокойствие. При недомоганиях лучше обратиться к специалисту", — резюмировал Кутузов.

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