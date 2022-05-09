Япония поддержала решение G7 отказаться от российской нефти

Япония едина с другими странами Группы семи в решении отказаться от импорта российской нефти, даже несмотря на сложность такого решения для Токио, сообщает ТАСС.

Об этом на состоявшейся в воскресенье в онлайн-формате встрече лидеров объединения с участием президента Украины Владимира Зеленского заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Для Японии, которая полагается на импорт большей части энергетических ресурсов, это сложное решение. Но сейчас единство G7 важно как никогда. Фумио Кисида

В совместном заявлении по итогам онлайн-встречи G7 пообещала постепенно положить конец зависимости от импорта энергоресурсов из РФ, подчеркнув, что будет добиваться этого упорядоченным образом.

В совместном документе также говорится, что страны G7 будут как сами, так и вместе со своими партнерами работать над тем, чтобы «обеспечить стабильные и устойчивые глобальные поставки энергии и доступные цены для потребителей».

В коммюнике отмечается, что «семерка» собирается достичь указанных целей в том числе путем сокращения своей зависимости от ископаемого топлива, а также с помощью перехода на экологически чистую энергетику в соответствии со своими целями в сфере борьбы с климатическими изменениями.