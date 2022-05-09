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06:48 09.05.2022

В ФРГ предупредили о риске нехватки продуктов питания

продовольствие Германия Фото: pixabay
Немецкие продовольственные объединения акцентировали внимание на увеличении показателей по стоимости продукции. Они рекомендовали переключиться с «зеленой» программы на антикризисные меры, сообщает Zakon.kz.

Ассоциации пищевой промышленности Германии обратились к официальному Берлину с просьбой принять меры для предотвращения потенциальной нехватки продуктов питания, которая может произойти из-за текущей геополитической обстановки и экономических сложностей, сообщают «Известия».

Так, немецкие продовольственные объединения акцентировали внимание на увеличении показателей по стоимости продукции, и в этой связи направили письмо министру сельского хозяйства ФРГ Джему Оздемиру.

В какой-то момент вопрос уже не будет заключаться в том, сколько сырье для наших продуктов питания стоит на мировом рынке, а в том, сможем ли мы его получить.Президент Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии Кристиан фон Беттихер

В частности, Беттихер рекомендовал Оздемиру переключиться с «зеленой» программы на антикризисные меры.

По словам главы ассоциации, при наличии 50 млн голодающих человек в мире донести до производителей мысль о важности перехода на более экологическое производство затруднительно.

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