Мясо и растительные масла подорожали: с чем связан рост цен на продукты

Что привело к росту продовольственной инфляции в прошлом месяце, и какие продукты продемонстрировали наибольшее увеличение стоимости – в материале Zakon.kz.

В июле годовая продовольственная инфляция ускорилась до 11,2%, а месячный рост составил 0,7%, согласно данным Национального банка РК.

В публикации "Инфляционные тенденции" уточняется, что в июле цены на отдельные продукты питания росли на фоне высокого экспорта, удорожания импорта и повышения цен производителей.

"Рост мировых цен на мясо и растительные масла стимулировал увеличение их экспорта, что привело к сокращению предложения на внутреннем рынке. Дополнительное проинфляционное давление оказал рост цен производителей. Цены на кофе, чай, сахар, джем, мед и шоколад растут из-за подорожания импорта на фоне снижения урожая в странах-производителях. Снижение цен на овощи оказало сдерживающее влияние на продовольственную инфляцию". Инфляционные тенденции, Национальный банк РК

Фото: Zakon.kz

Мировые цены

В июле 2025 года инфляционное давление на мировых продовольственных рынках усилилось. Индекс продовольственных цен ФАО вырос на 7,6% год к году до 130,1 пунктов, главным образом за счет подорожания мяса и растительных масел.

В обзоре указано, что цены на растительные масла выросли до максимума за три года: пальмовое и соевое масла подорожали из-за высокого спроса, а подсолнечное – из-за снижения поставок из Черноморского региона. В то же время стоимость рапсового масла снизалась на фоне увеличения предложения в Европе.

Мясо обновило рекорд благодаря росту цен на говядину и баранину при высоком спросе и ограниченном предложении, а также подорожанию птицы в Бразилии. Цены на свинину снизились из-за избытка предложения в ЕС и слабого внешнего спроса.

В то же время, молочная продукция впервые с апреля 2024 года подешевела: снизились цены на сливочное масло и сухое молоко из-за роста производства и экспорта в Океании. Однако сыр продолжил дорожать на фоне устойчивого спроса в Азии и на Ближнем Востоке и сокращения предложения в ЕС.

Зерновые в июле снизились на 0,8% в месячном выражении и на 3,8% в годовом. Падение цен на пшеницу и сорго было вызвано высоким сезонным предложением, однако более глубокое снижение сдерживалось неблагоприятной погодой в Северной Америке и ограниченными поставками из Европы и Черноморского региона. Кукуруза подорожала из-за засушливых условий в Восточной Европе и Украине, а также сокращения экспорта из Аргентины и Бразилии. Цены на рис продолжили падать на фоне высокого предложения и вялого спроса.

Так, пятый месяц подряд дешевеет сахар. Это происходит на фоне ожиданий восстановления производства в Индии, Таиланде и Бразилии, однако рост импортного спроса сдержал дальнейшее падение котировок.

"Разрыв между внешними и внутренними ценами остается высоким по сахару и зерновым. Внутренние цены на растительные масла и молочную продукцию остаются ниже мировых, однако их быстрый рост в мире может подтолкнуть ожидания производителей и привести к удорожанию. Дополнительный риск связан с сокращением ценового разрыва по мясу". Инфляционные тенденции, Национальный банк РК

Отраслевые особенности и влияние курса

Отмечается, что в июле 2025 года наблюдалось повышение цен на продукцию большинства подотраслей пищевой промышленности. Ключевым фактором выступило удорожание сырья на этапе сельскохозяйственного производства.

В частности, возросли цены производителей на скот и птицу, молоко, а также масличные культуры. Обрабатывающая промышленность формирует повышенный спрос на сырье, используемое в производстве пищевых продуктов.

Таким образом, в условиях увеличения экспортных поставок реализация на внутреннем рынке становится менее привлекательной, снижая предложение и способствуя росту цен. Дополнительное давление на цены оказывают рост производственных издержек, включая затраты на энергоресурсы и логистику.

Помимо удорожания внутреннего производства отмечается рост цен и на импортируемые продовольственные товары.

Так, в сегменте импорта из стран СНГ зафиксировано повышение оптовых цен на мясную продукцию, консервы, сыры и творог, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Согласно публикации, основными факторами роста стали сохраняющаяся высокая инфляция в России, а также ослабление обменного курса тенге к российскому рублю. В то же время импорт из стран вне СНГ дорожает более умеренными темпами.

Наблюдается рост цен на оливковое масло, сыры и творог, морепродукты, специи, кофе, какао, шоколад и кондитерские изделия. Удорожание обусловлено ослаблением курса тенге к доллару США и повышением мировых цен на отдельные категории товаров.

