День Победы отмечают в Казахстане

В Казахстане 9 мая является государственным праздником. Практически во всех учреждениях образования и культуры проводятся различные праздничные мероприятия, посвященные памяти павших на войне.

В годы ВОВ на фронтах воевали около 1 млн 800 тыс. казахстанцев. За годы войны в Казахстане были сформированы 12 стрелковых, четыре кавалерийские дивизии, семь стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов. На фронт ушло около 70% мужского населения в возрасте 18-50 лет.

По оценкам, с той войны домой не вернулись около 630 тыс. казахстанцев.

На торжественном собрании по случаю Дня защитника Отечества президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что большую роль в обеспечении армии оружием и в приближении Дня Победы сыграли построенные в годы войны в нашей стране заводы и передислоцированные предприятия.

Более 500 призванных из Казахстана фронтовиков были удостоены звания Героя Советского Союза за проявленную отвагу в боях против фашистских оккупантов. Героически сражались на полях войны и наши девушки. Имена Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой навсегда останутся в памяти нашего народа. В этом году мы отмечаем 100 лет со дня рождения Хиуаз Доспановой. Она совершила более 300 боевых вылетов. После обретения Независимости ей было присвоено звание «Халық қаһарманы». Касым-Жомарт Токаев

Глава государства также отметил, что подвиги многих казахстанцев не были оценены и по сей день. В этой связи он подписал указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» снайперам Тулеугали Абдыбекову и Ибраиму Сулейменову, а также командиру стрелкового батальона Александру Несмиянову.

Новость по теме Токаев посмертно присвоил звание «Халық қаһарманы» трем ветеранам ВОВ

В 2022 году в Казахстане запланировали ряд мероприятий. В их числе возложение цветов к мемориалам и памятникам.

Кроме этого, в городах пройдет акция «Батырларға тағзым», где казахстанцы пройдут с портретами родственников, принявших участие в войне.

Ко Дню Победы каждому ветерану войны выделили не менее 1 млн тенге. Общая сумма единовременной социальной помощи составила 5,4 млрд тенге.

В 2022 году в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы казахстанцы отдыхают четыре дня подряд – с 7 по 10 мая.