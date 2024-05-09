День Победы отмечают в Казахстане

Сегодня в Казахстане празднуют 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – красный день календаря и выходной для всех граждан страны, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане были сформированы стрелковые, в том числе знаменитая на весь мир 316-я (она же в дальнейшем 8-я гвардейская Панфиловская) и кавалерийские дивизии, стрелковые бригады, полки и батальоны. Отсюда на фронт отправилось подавляющее большинство мужчин, как совсем еще юнцов, так и батыров в летах. В целом, в ряды Красной армии призвали 1 млн 200 тыс. казахстанцев. Война унесла жизни более 600 тыс. из них.

Упомянутая выше дивизия вошла в историю, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступление немцев при обороне Москвы 16 ноября 1941 года. Это событие навечно осталось в памяти потомков как подвиг 28-ми героев-панфиловцев.

Не забыта и воинская доблесть других наших соотечественников. Так, звания Героев Советского Союза удостоились более 500 казахстанцев. Четверо – летчики Талгат Бигельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский – получили его дважды.

Активное участие жители КазССР принимали и в ведущейся в военные годы партизанской работе. Оставшиеся на родине вносили свой вклад в тылу, ведь экономика страны была перестроена преимущественно под нужды фронта – производство оружия и снарядов, поставки продовольствия и сырья.

Знамя Победы над рейхстагом также взмыло в воздух благодаря усилиям казахстанца Рахимжана Кошкарбаева и его однополчанина Григория Булатова.

Ранее в РК отказались от проведения военного парада 7 и 9 мая.

"Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач", – пояснили в пресс-службе Министерства обороны.

Приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана. По аналогичным причинам парадов не было и в 2023 году.

Вместе с тем чествование ветеранов, коих в стране, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, осталось 174, осуществляется во всех регионах. Так, например, в Алматы 44 героям выплатят по два миллиона тенге. В Жетысуской области – по 1,5 млн. Здесь проживают четыре участника и инвалида ВОВ. В Акмолинской области шести ветеранам выплатят по 3 млн тенге.

Списком праздничных мероприятий ранее поделился акимат Алматы.

Так, 9 мая в 09:30 в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоится официальное открытие церемонии возложения цветов возле Мемориала Славы на Вечный огонь с участием ветеранов ВОВ.

Праздничный концерт будет на площади парка 28 гвардейцев-панфиловцев в 10:00. Казахстанские артисты исполнят фронтовые песни и песни послевоенных лет.

В городе пройдет церемония возложения цветов к мемориальным доскам, монументам и памятникам героев войны: к монументу Б. Момышулы, мемориальной доске Т. Бигельдинова, Р. Кошкарбаева, памятникам А. Молдагуловой и М. Маметовой, С. Нурмагамбетова, бюсту С. Луганского, мемориалам "Вечная память сынам Отчизны" и "Вечная слава героям, павшим в боях за Родину".

Почетными гостями мероприятия станут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, общественные деятели, военнослужащие и т.д.

В школах и колледжах устроят тематические "Уроки мужества" с приглашением военнослужащих, ветеранов, рядовых граждан. В онлайн-формате на специальной платформе состоится акция-марш "Ер есімі – ел есінде" ("Батырларға тағзым").

Также аким города Алматы, его заместители и районные акимы поздравят участников, инвалидов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, находящихся на надомном обслуживании и в медико-социальных учреждениях в рамках благотворительной акции "Ардагерлерге тағзым".

Торжественные мероприятия ко Дню Победы состоятся во всех районах города:

Алатауский район: 7 мая в 11:00 – возложение цветов к памятнику "Ер есімі – Ел есінде" перед акиматом Алатауского района. В 12:00 – концертная программа на территории Атлетической деревни с участием звезд эстрады и творческих коллективов. Также пройдет выставка рисунков и рукоделия. 8 мая пройдут праздничные мероприятия в учреждениях образования и поздравление ветеранов на дому с вручением праздничных корзин.

Алмалинский район: 9 мая в 12:00 на Арбате пройдет концертная программа. С 6 по 8 мая запланировано поздравление участников ВОВ с оркестром на дому.

Медеуский район: 8 мая с 09:00 планируется выход мобильного музыкального оркестра с участием Пограничной Академии КНБ РК к ветеранам ВОВ, проживающим в Медеуском районе. 9 мая в 12:30 в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев планируется праздничная концертная программа с участием творческих коллективов района.

Ауэзовский район: 9 мая в 11:00 в парке отдыха Family Park пройдет праздничный концерт.

Жетысуский район: 9 мая в 11:00 в парке Гульдер будет организована концертная программа для ветеранов тыла, пенсионеров, жителей района, там же развернется полевая кухня.

Наурызбайский район: 8 мая в 09:30 по адресу: Жандосова, 2 будет организована церемония возложения цветов к памятнику ветеранов Великой Отечественной войны. В 11:00 перед домом героя Великой Отечественной войны 98-летнего Подкользина Леонида Никитича будет организовано поздравительное мероприятие с участием акима района, офицерами управления Пограничной службы и Военным оркестром военно-инженерного института радиоэлектроники и связи. 9 мая в 11:00 в амфитеатре мкр. Шугыла, 347 состоится концертная программа, будет организована полевая кухня. Также пройдет военный рукопашный бой, выставка вооружений, книг и рисунков.

Турксибский район: 6 мая пройдет церемония возложения цветов к стеллам и мемориалам района – мемориал Славы, Победы советского народа в ВОВ, мемориал Победы на северном кладбище, стелла в сквере ветеранов-афганцев, памятник выпускникам, павшим на фронтах войны, мемориал Славы памяти погибших летчиков. Поздравление с вручением корзин ветеранам ВОВ на дому. 9 мая в 10:00 в парке им. С. Сейфуллина состоится концерт с участием художественных коллективов, театрализованное представление курсантов Военного института сухопутных войск, военнослужащих десантно-штурмовых войск, коллективов ДШ № 6, № 7, ДК Аэропорта, хора ветеранов "Ұлы дала әуендері" и гостей.

Бостандыкский район: 9 мая в 11:00 состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов города в парке Первого Президента РК.