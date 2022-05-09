Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

Президент отметил, что 9 мая – особенный день в истории нашей страны.

Это день преклонения перед подвигом наших дедов и отцов, бабушек и матерей. Это день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев – победителей фашизма. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что победа была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв. Священный долг казахстанцев – всегда помнить, какую высокую цену заплатили за свободу, за право жить и созидать.

К огромному сожалению, ряды тех, кто прошел эту страшную войну, кто на себе ощутил все ее тяготы, из года в год редеют. Сегодня в Казахстане 77-й День Победы отмечают 376 ветеранов и 68 347 тыловиков. Низкий поклон вам от всех граждан нашей страны! Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что государство обеспечит всестороннюю поддержку участникам войны, а общество окружит их вниманием и заботой.