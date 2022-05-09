Названа дата возможного матча-реванша Альвареса с Биволом

Если абсолютный чемпион второго среднего веса Сауль Канело Альварес всерьез соберется провести безотлагательный ответный бой с Дмитрием Биволом, его могут устроить 17 сентября. Об этом заявил промоутер мексиканского боксера Эдди Хирн, сообщает vRINGе.

На эту дату был запланирован третий поединок Альвареса против Геннадия Головкина. Но 8 мая мексиканец проиграл российскому боксеру, и трилогия с GGG, вероятно, отошла на второй план.

Промоутер повторил, что только от Сауля зависит — инициировать ли пункт контракта о матче-реванше.

Перед боем я сказал, что Сауль лишает себя преимуществ, участвуя в этих сложных боях. Это довольно странно. Ему не место в полутяжах, но он делает это, чтобы принимать сложные вызовы. Думаю, он захочет реванш, потому что я знаю, какой он человек. Плюс, это огромный бой. Посмотрим, что произойдет. Если он захочет активировать пункт о реванше, мы сделаем это 17 сентября. Эдди Хирн

8 мая в США прошел поединок Альварес – Бивол. Единогласным решением судей победу в матче присвоили россиянину.

Победа над Канело стала для Бивола двадцатой в карьере. Он еще не потерпел ни одного поражения. Альварес, в свою очередь, проиграл второй раз в карьере – первым, кто нанес ему поражение, был легендарный американский боксер Флойд Мейвезер.

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