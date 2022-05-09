Шесть человек погибли и четверо пострадали в ДТП на трассе Омск – Майкапчагай

Видео и фотографии с места аварии опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

Как сообщили в областном департаменте полиции, ДТП произошло 8 мая около 11:20 на 475/846 км республиканской автотрассы Омск – Майкапчагай в районе города Чарск Жарминского района.

35-летний водитель автомобиля марки SsangYong Actyon следовал в направлении Жарминского района, на 475/846 км не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречно движущимся автомобилем марки ВАЗ-21014. Пресс-служба ДП ВКО

В результате ДТП от полученных травм, несовместимых с жизнью, 33-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21014 и пять его пассажиров скончались на месте аварии, 35-летний водитель автомобиля марки SsangYong Actyon и трое несовершеннолетних пассажиров с различными травмами доставлены в медучреждение.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Пресс-служба ДП ВКО

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.