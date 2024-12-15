Два автомобиля столкнулись на трассе Омск – Майкапчагай: есть пострадавшие

Около полуночи 14 декабря произошло лобовое столкновение двух автомобилей на 655-м километре трассы Омск – Майкапчагай, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Абайской области рассказали, что в результате ДТП между Hyundai Accent и Chevrolet Aveo водителей и пассажиров автомобилей госпитализировали в районную больницу села Бескарагай.

Ранее ураганный ветер перевернул прицеп грузовика на трассе Алматы – Усть-Каменогорск.