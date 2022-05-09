Военную технику времен ВОВ показали в Алматы

В Алматы 9 мая в Парке имени 28 героев-панфиловцев состоялось возложение цветов к Вечному огню, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В торжественной церемонии приняли участие командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмас Джумакеев, военнослужащие Алматинского гарнизона.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В честь 77-летия Великой Победы в парке выставили военную технику Алматинской десантно-штурмовой бригады, а также образцы техники, использовавшейся в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии также участвовали ветераны ВОВ и Афганской войны, труженики тыла, представители акимата Алматы, военнослужащие Вооруженных сил РК.

Кроме того, здесь же поставили полевую кухню с солдатской кашей для ветеранов, гостей и посетителей.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона