Около 1200 новобранцев десантно-штурмовых войск принесли присягу

Торжественная церемония приведения к военной присяге одновременно прошла во всех воинских частях десантно-штурмовых войск, дислоцированных в Алматинском, Жетысуском и Конаевском гарнизонах, сообщает Zakon.kz.

Журналисты побывали на плацу алматинской Десантно-штурмовой бригады имени Райымбек батыра. В этот день здесь собрались родные, близкие и друзья, чтобы поддержать около 250 новобранцев, которые дали клятву на верность Родине.

Некоторые родители поразились тому, как военная форма преобразила их, будто враз повзрослевших, сыновей.

"Месяц назад наш сын был домашним ребенком, а на данный момент – настоящий боец, подтянутый парень. Спасибо командирам: видим, что они занимаются и готовят солдат. Даже своего сына таким серьезным мало когда видела", – поделилась впечатлениями Ляззат Исмагулова, мать одного из рядовых.

С трибуны к новобранцам обратился отец другого солдата Асимхан Тлеукабылов. Он вспомнил, как 31 год назад, осенью 1993-го, принимал присягу именно на этом плацу, а затем, в период с июня по сентябрь 1995 года, вместе со своими сослуживцами находился в Горном Бадахшане, где выполнял боевую задачу по охране таджикско-афганской границы в кризисный период после начала гражданской войны в Таджикистане.

Заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками по воспитательной и идеологической работе полковник Раджан Жанысов отметил, что молодые воины следуют героическим примерам старших поколений.

"Десантник, принявший присягу, становится полноценным воином Вооруженных сил, в полной мере несет ответственность за защиту суверенитета, территориальной целостности Республики Казахстан", – сказал он.

В течение месяца новобранцы проходили курс молодого бойца. За это время они изучили требования уставов, элементы строевой подготовки с оружием и без, приемы рукопашного боя. Научились разборке и сборке оружия. Новообретенные умения они продемонстрировали присутствующим в ходе торжественной церемонии.

Фото: Дмитрий Дягтерев

Командир 38-й Десантно-штурмовой бригады подполковник Данияр Карманов провел беседу с родителями. Он рассказал, как будут служить их сыновья, в какие подразделения они попадут и что им предстоит освоить в течение года. Семьи также ознакомили с условиями жизни и быта военнослужащих срочной службы.

Под занавес мероприятия молодые солдаты в сопровождении близких отправились в свое первое увольнение.