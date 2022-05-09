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Законодательство РК
14:39 09.05.2022

За грубое обращение с ребенком наказали воспитателя детсада в Павлодаре

Павлодар воспитательница бьет ребенка Фото: Zakon.kz
Мать двухлетнего мальчика заметила изменения в поведении сына. После двух недель посещения павлодарского детского сада он стал пугливым, передает Zakon.kz.

Воспитательницу уволили с должности по отрицательным мотивам, сообщает Sputnik Казахстан.

По информации управления образования Павлодарской области, был проведен инструктаж по соблюдению мер сохранения жизни и здоровья воспитанников.

Руководителю учреждения вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора и указано на необходимость усиления контроля за выполнением должностных обязанностей сотрудниками детского сада и проведения разъяснительной работы с родителями.Управление образования

Ранее сообщалось, что мать двухлетнего мальчика заметила изменения в поведении сына. После двух недель посещения детсада он стал пугливым.

При просмотре видеозаписи стало понятным поведение ребенка – воспитательница швыряла его, закрывала ему рот, вытирала мальчику лицо упавшим на пол полотенцем. Так же она обращалась и с другими детьми: таскала одного ребенка за капюшон, хватала за руки, закрывала малышам доступ к игрушкам стульями.

Данияр Кунафин
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