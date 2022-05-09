14:39 09.05.2022
За грубое обращение с ребенком наказали воспитателя детсада в Павлодаре
Фото: Zakon.kz
Мать двухлетнего мальчика заметила изменения в поведении сына. После двух недель посещения павлодарского детского сада он стал пугливым, передает Zakon.kz.
Воспитательницу уволили с должности по отрицательным мотивам, сообщает Sputnik Казахстан.
По информации управления образования Павлодарской области, был проведен инструктаж по соблюдению мер сохранения жизни и здоровья воспитанников.
Руководителю учреждения вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора и указано на необходимость усиления контроля за выполнением должностных обязанностей сотрудниками детского сада и проведения разъяснительной работы с родителями.Управление образования
Ранее сообщалось, что мать двухлетнего мальчика заметила изменения в поведении сына. После двух недель посещения детсада он стал пугливым.
При просмотре видеозаписи стало понятным поведение ребенка – воспитательница швыряла его, закрывала ему рот, вытирала мальчику лицо упавшим на пол полотенцем. Так же она обращалась и с другими детьми: таскала одного ребенка за капюшон, хватала за руки, закрывала малышам доступ к игрушкам стульями.