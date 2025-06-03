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Происшествия

Мы проходим через ад: в Актау воспитателя обвиняют в жестоком обращении с ребенком

насилие над детьми, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 19:01 Фото: freepik
Родители трехлетнего мальчика убеждены, что их сын стал жертвой насилия и подвергался жестокому обращению со стороны воспитателя в детском саду №35, сообщает Zakon.kz.

Портал Lada.kz пишет, что после нескольких месяцев изменений в поведении ребенка: истерик, страха перед громкими звуками и отказа идти в сад мать обратилась к директору с просьбой показать записи с камер видеонаблюдения в группе 14 мая, чтобы убедиться, не происходит ли чего-то недопустимого.

Как рассказал отец, на видео зафиксировано несколько случаев насилия со стороны воспитателя: подзатыльник, щипание и удары, увод мальчика голым в туалет и оставление там в темноте на 20 минут.

"Я просто сказал: "Вы должны уволить этого человека по статье, чтобы она больше не работала с маленькими детьми". Мы не хотели подвергать риску других малышей. Сейчас мы проходим через ад – психиатры, логопеды, ребенок всячески избегает контакта со взрослыми. Врачи советуют перевести ребенка в коррекционный сад. Я такого никому не пожелаю", – говорит отец.

Редакция Zakon.kz обратилась в пресс-службу ДП Мангистауской области для разъяснения ситуации.

Ранее мы сообщали, что астанчанка пожаловалась на частный детский сад

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Асель Аукешева
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