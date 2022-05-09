Руководство Администрации президента возложило венок к памятнику Кошкарбаева

Руководство Администрации президента РК возложило венок к памятнику великому сыну казахского народа Халық қаһарманы Рахымжану Кошкарбаеву, который первым водрузил знамя над Рейхстагом, и почтило минутой молчания память воинов-казахстанцев, сообщает Акорда.

В церемонии приняли участие руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу и заместитель руководителя Администрации президента Аида Балаева.

Фото: akorda.kz

Рахымжан Кошкарбаев родился в 1924 году. В рядах Красной Армии – с 1942 года, на фронт отправился в 1944 году.

В бою 29 апреля 1945 года взвод Кошкарбаева в числе первых форсировал реку Шпрее. 30 апреля 1945 года лейтенант Кошкарбаев вместе с рядовым Григорием Булатовым закрепили Знамя Победы на главном входе в Рейхстаг.