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Законодательство РК
15:19 09.05.2022

Руководство Администрации президента возложило венок к памятнику Кошкарбаева

Рахымжан Кошкарбаев памятник Фото: akorda.kz
Офицер Красной Армии, Халық қаһарманы Рахымжан Кошкарбаев был одним из первых, кто водрузил знамя над Рейхстагом во время штурма Берлина, сообщает Zakon.kz.

Руководство Администрации президента РК возложило венок к памятнику великому сыну казахского народа Халық қаһарманы Рахымжану Кошкарбаеву, который первым водрузил знамя над Рейхстагом, и почтило минутой молчания память воинов-казахстанцев, сообщает Акорда.

В церемонии приняли участие руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу и заместитель руководителя Администрации президента Аида Балаева.

9 мая Нур-Султан

Фото: akorda.kz

Рахымжан Кошкарбаев родился в 1924 году. В рядах Красной Армии – с 1942 года, на фронт отправился в 1944 году.

В бою 29 апреля 1945 года взвод Кошкарбаева в числе первых форсировал реку Шпрее. 30 апреля 1945 года лейтенант Кошкарбаев вместе с рядовым Григорием Булатовым закрепили Знамя Победы на главном входе в Рейхстаг.

Данияр Кунафин
Нуртлеу Мурат Балаева Аида Кошкарбаев Рахымжан Казахстан
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