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Премьер-министр возложил цветы к памятнику Рахымжану Кошкарбаеву

возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 12:29 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках празднования Дня Победы принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Халық Қаһарманы Рахымжану Кошкарбаеву, водрузившему знамя при штурме рейхстага в Берлине, сообщает Zakon.kz.

Собравшиеся почтили память всех погибших в войне минутой молчания.

минута молчания, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 12:29

Фото: primeminister.kz

"9 мая мы с особым трепетом обращаемся к страницам героического прошлого нашей страны, чтим память предков, одержавших победу в войне. Подвиги наших великих соотечественников Бауыржана Момышулы, Сагадата Нурмагамбетова, Рахымжана Кошкарбаева, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой, Малика Габдуллина, Талгата Бегельдинова и многих других героев войны навсегда останутся в памяти народа. Мы должны чтить их имена и на примере несоизмеримого мужества и стойкости старшего поколения воспитывать казахстанскую молодежь", – сказал премьер.
Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 12:29

Фото: primeminister.kz

"Пусть в этот день светлая память о героизме и доблести наших предков будет для каждого из нас поводом для искренних слов благодарности за мир и свободу. Крепкого всем здоровья и низкий поклон за подвиг!" – заключил Олжас Бектенов.
люди, памятник, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 12:29

Фото: primeminister.kz


В честь Дня Победы государственный советник Казахстана Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову, руководитель АП Казахстана Айбек Дадебаев возложил цветы к памятнику  Бауыржану Момышулы.

С Днем Победы казахстанцев поздравил и глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент отметил, что 9 мая мы склоняем головы перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле.

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