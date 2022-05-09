В Восточном Казахстане чествовали ветеранов ВОВ и тружеников тыла

Памятные мероприятия в регионе начались за несколько дней до главной даты в летописи Великой Отечественной войны. Накануне праздника казахстанцы, несколько раз в советское время представлявшиеся к званию Героя, были посмертно награждены высшей государственной наградой указом президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Новость по теме Токаев посмертно присвоил звание «Халық қаһарманы» трем ветеранам ВОВ

Среди них и Александр Несмиянов, который был призван в Красную Армию в 1934 году в Зыряновском районе (ныне район Алтай) ВКО Зыряновским райвоенкоматом. Он был трижды представлен к присвоению звания Герой Советского Союза, но по разным причинам награды не были вручены.

Также указом главы государства за мужество и героизм, проявленные в ВОВ 1941-1945 годов, высшей степени отличия – звания «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия «Золотая Звезда» и ордена «Отан» удостоен уроженец Жарминского района ВКО – снайпер 2-й стрелковой роты 302-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии Тулеугали Абдыбеков.

За всю войну было призвано более 1,5 млн казахстанцев, не вернулись больше половины из них – 610 тыс. наших соотечественников погибли на фронтах Великой Отечественной войны.

В преддверии Дня Победы аким ВКО Даниал Ахметов поздравил ветеранов войны с праздником. Он побывал в Риддере, где навестил ветерана Павла Прокофьевича Альбоху. Павел Прокофьевич прошел долгий путь войны – от молодого сержанта-механика радиооборудования связи на самолетах до обладателя ордена Отечественной войны, медалей «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

В Семее глава региона поздравил труженицу тыла Рашиду Хасанову и ветеранов Матвея Юрченко и Аскара Рахимбаева, а в областном центре посетил Курмата Рахимова – ветерана, который прошел всю войну, принимал участие в освобождении Литовской и Белорусской республик; Степана Мишина, оказавшегося на фронте в 17 лет и ставшего участником ликвидации немецко-литовских бандформирований. Не остались без внимания и труженица тыла Анна Лабкова, которой буквально недавно исполнилось 100 лет – она в годы войны трудилась и на домашних промыслах, и в артелях, награждена медалью «За доблестный труд в годы ВОВ», а также Масара Нургазина, которую и сейчас знают как учителя и поэта, а в годы войны она самоотверженно и добросовестно работала в тылу.

Все они получили по 1,5 млн тенге, подарки и бытовую технику.

Наш священный долг – помогать и поддерживать ветеранов, которые, не жалея себя, сражались за то, чтобы наши дети видели только мирное небо. День Победы – это праздник, который касается практически каждой семьи. И поэтому для нас он бесценен, как бесценен подвиг всех тех, кто воевал на полях сражений и работал в тылу. Мужество, стойкость, трудолюбие и патриотизм наших ветеранов – достойный пример для нынешней молодежи. В этот праздничный день хочется пожелать им здоровья и долголетия! Поздравляю всех восточноказахстанцев с Днем Победы, пусть будет мир, согласие и благополучие в каждой семье. Даниал Ахметов

9 мая глава региона принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Вечный огонь».

Фото: инфоцентр ВКО

Фото: инфоцентр ВКО

Фото: инфоцентр ВКО

Фото: инфоцентр ВКО

Напомним, что по поручению главы государства в ВКО 42 участника и инвалида ВОВ получили по 1,5 млн тенге. Общая сумма выплат для 10 754 ветеранов, приравненных к ним, и ветеранов труда составила 630 млн 500 тыс. тенге.

Также акимат ВКО выплатил по 100 тыс. тенге награжденным труженикам тыла, вдовам участников и инвалидов ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, лицам, работавшим в период блокады, и вольнонаемному составу Советской Армии. По 50 тыс. тенге получили ненагражденные труженики тыла.