Казахстанские теннисистки Рыбакина и Путинцева улучшили позиции в мировом рейтинге

Лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина поднялась на одну строчку и занимает 17-ю позицию. Юлия Путинцева улучшила свой результат на четыре пункта – теперь она 40-я. Зарина Дияс в новом рейтинге расположилась на 134-м месте. Пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

Также сообщается, что в парном разряде Анна Данилина занимает 20-ю строчку, Жибек Куламбаева – 302-ю, а Гозаль Айнитдинова осталась на 423-м месте.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) первая ракетка Казахстана Александр Бублик занимает 41-ю позицию, на две ступеньки шагнул Михаил Кукушкин – он 163-й, а Дмитрий Попко – 182-й. Тимофей Скатов расположился на 193-м месте, Денис Евсеев – на 337-м, Бейбит Жукаев взлетел на 16 пунктов и теперь он 490-й. Пресс-служба НОК РК

В парном разряде Андрей Голубев остался на 25-й позиции, Александр Недовесов также на 60-м месте, а Григорий Ломакин занимает 249-е.

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