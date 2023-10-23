Елена Рыбакина улучшила свои позиции в мировом рейтинге. Юлия Путинцева потеряла четыре строчки

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. В одиночном разряде первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась с пятого на четвертое место, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева откатилась с 66 места на 70. В парном разряде Анна Данилина потеряла 25 позиций, опустившись на 57 место.

Актуальный рейтинг WTA всегда доступен на сайте Zakon.kz в рубрике "Все о теннисе".

Тройка сильнейших осталась без изменений. Первое место рейтинга занимает белоруска Арина Соболенко, следом за ней располагается представительница Польши Ига Швёнтек, тройку замыкает американская теннисистка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA от 23 октября:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) – 8425 очков;

2 (2). Ига Свёнтек (Польша) – 7795;

3 (3). Кори Гауфф (США) – 5955;

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

4 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5865;

5 (4). Джессика Пегула (США) – 4895;

6 (8). Маркета Вондроушова – 3839;

7 (7). Онс Жабер (Тунис) – 3695;

8 (9). Каролина Мухова (Чехия) – 3663;

9 (6). Мария Саккари (Греция) – 3245;

10 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) –2775…

70 (66). Юлия Путинцева (Казахстан) – 937.

Ранее был представлен видеообзор чемпионского матча Александра Бублика на турнире АТР-250 в Бельгии.