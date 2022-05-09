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Законодательство РК
20:22 09.05.2022

Крупный пожар вдоль реки Тобол распространился на жилые дома в Костанае

авто Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
На окраине города произошло загорание камышитовой растительности. В результате порывистого ветра огонь перешел на расположенные поблизости жилые дома и надворные постройки частного сектора по улице Набережной, передает Zakon.kz.
Огнем предварительно охвачены более двух жилых домов, пять хозяйственных построек на предварительной площади около 500 кв. м. Тушение пожара продолжается, сил и средств на месте пожара достаточно, тушение затрудняется из-за порывистого ветра и сильного задымления, а также смежно расположенных жилых домов и надворных построек. Пресс-служба ДЧС Костанайской области

Жертв и пострадавших нет, 20 человек, в том числе пятеро детей, эвакуированы.

ДЧС

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Задействовано 10 единиц техники и 60 человек личного состава ДЧС.

авто

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Елена Беляева
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