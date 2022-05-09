Крупный пожар вдоль реки Тобол распространился на жилые дома в Костанае

Огнем предварительно охвачены более двух жилых домов, пять хозяйственных построек на предварительной площади около 500 кв. м. Тушение пожара продолжается, сил и средств на месте пожара достаточно, тушение затрудняется из-за порывистого ветра и сильного задымления, а также смежно расположенных жилых домов и надворных построек. Пресс-служба ДЧС Костанайской области

Жертв и пострадавших нет, 20 человек, в том числе пятеро детей, эвакуированы.

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Задействовано 10 единиц техники и 60 человек личного состава ДЧС.