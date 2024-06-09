Крупный пожар разгорелся в частном доме в ВКО
Фото: скриншот видео
9 июня в районе Алтай в частном жилом доме загорелась кровля. Затем огонь перешел на хозяйственную постройку, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, площадь пожара составила 124 кв. м.
"Пострадавших нет. Причина устанавливается. МЧС просит при чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что четырех человек спасли при пожаре в Акмолинской области.
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