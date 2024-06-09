Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Крупный пожар разгорелся в частном доме в ВКО

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 18:08 Фото: скриншот видео
9 июня в районе Алтай в частном жилом доме загорелась кровля. Затем огонь перешел на хозяйственную постройку, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, площадь пожара составила 124 кв. м.

"Пострадавших нет. Причина устанавливается. МЧС просит при чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что четырех человек спасли при пожаре в Акмолинской области.

Читайте также

спасатели
В Степногорске спасатели пришли на помощь 80-летней бабушке
ДТП
Пять человек погибли при страшной аварии в Карагандинской области
пожар
Четыре человека спасли при пожаре в Акмолинской области
Елена Беляева
МЧС РК Восточно-Казахстанская область Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
Игорь Тальков
Спустя 33 года: в России завершили расследование смерти рокера Игоря Талькова
закрытие пропуска на границе Казахстана с Китаем
Китай закроет автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном
призывник в военкомате
В Минобороны прокомментировали рейды на призывников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: