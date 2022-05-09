Токаев и Мирзиёев обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы

Как пишет Акорда, Токаев и Мирзиёев обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

Особое внимание главы государств уделили активизации сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие многопланового партнерства.

Лидеры также рассмотрели актуальные вопросы регионального сотрудничества, в частности, предстоящую этим летом консультативную встречу президентов государств Центральной Азии.