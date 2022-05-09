20:40 09.05.2022
Токаев и Мирзиёев обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы, пожелали братским народам процветания и благополучия, передает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, Токаев и Мирзиёев обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.
Особое внимание главы государств уделили активизации сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие многопланового партнерства.
Лидеры также рассмотрели актуальные вопросы регионального сотрудничества, в частности, предстоящую этим летом консультативную встречу президентов государств Центральной Азии.
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
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