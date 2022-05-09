Ученые предполагают, что Земля рискует погибнуть как Венера

Такие образования, пишет gazeta.ru, возникают в результате разрыва земной коры при расхождении крупных тектонических плит или поднятии так называемых мантийных плюмов на поверхность. При их формировании в атмосферу выбрасываются тонны парниковых газов, резко меняющих климат. Формирование одного LIP может длиться около 5 млн лет, и они оказывают весьма разрушительное воздействие на климат.

Ученые не исключают, что это могло приводить с массовому вымиранию животных и растений на Земле. Как уточняется, геологи смогли обнаружить остатки нескольких LIP, захороненных глубоко в земной коре.

Сообщается, что всего лишь одно такое образование крупной магматической провинции может привести к появлению необратимого парникового эффекта, что, похоже, и случилось когда-то с Венерой.

Также геофизики считают, что вполне вероятны множественные возникновения LIP. Некоторые из них происходят с интервалом в миллион лет и вполне могут наложиться друг на друга.

На Венере найдены свидетельства существования многих потухших вулканов, однако еще больше их может быть скрыто за счет выветривания или же в ходе давней тектоники плит.

Эксперты опасаются, что наложение сразу нескольких одновременных LIP может превратить Землю в подобие Венеры в связи с тем, что земные процессы ничем не отличаются от венерианских.