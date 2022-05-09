22:47 09.05.2022
Потушен крупный пожар на окраине Костаная, сгорело 11 жилых домов
Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
Огнем уничтожено 11 жилых домов, шесть хозяйственных построек и четыре автомобиля (из них один грузовой), два жилых дома частично повреждены пожаром, общая площадь строений составила 1 тыс. кв. м. (площадь по горению камыша – около 1,5 га), передает Zakon.kz.
Загорание камышитовой растительности началось вдоль реки Тобол. В результате порывистого ветра огонь перешел на расположенные рядом жилые дома и надворные постройки частного сектора по улице Набережной.
Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
Тушение пожара затруднялось из-за порывистого ветра и сильного задымления, а также смежно расположенных жилых домов и надворных построек друг к другу. Жертв и пострадавших нет, проведена эвакуация населения по улице Набережной в количестве 25 человек (из них пять детей).
Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
Акиматом Костаная для расселения жильцов подготовлен один пункт временного размещения в профилактории «Дружба» (20 мест, с организацией питания).
Пожар локализован в 20:15, а ликвидирован в 21:24. В тушении было задействовано сил и средств: ДЧС (14 единиц техники и 85 человек личного состава), организован подвоз воды коммунальными службами Костаная (шесть единиц техники и девять человек); АО «КТЖ» (одна единица и три человека). Пресс-служба ДЧС Костанайской области
Причина и ущерб устанавливаются.