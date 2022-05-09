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Законодательство РК
22:47 09.05.2022

Потушен крупный пожар на окраине Костаная, сгорело 11 жилых домов

спасатели Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
Огнем уничтожено 11 жилых домов, шесть хозяйственных построек и четыре автомобиля (из них один грузовой), два жилых дома частично повреждены пожаром, общая площадь строений составила 1 тыс. кв. м. (площадь по горению камыша – около 1,5 га), передает Zakon.kz.

Загорание камышитовой растительности началось вдоль реки Тобол. В результате порывистого ветра огонь перешел на расположенные рядом жилые дома и надворные постройки частного сектора по улице Набережной.

дом

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Тушение пожара затруднялось из-за порывистого ветра и сильного задымления, а также смежно расположенных жилых домов и надворных построек друг к другу. Жертв и пострадавших нет, проведена эвакуация населения по улице Набережной в количестве 25 человек (из них пять детей).

пожар

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Акиматом Костаная для расселения жильцов подготовлен один пункт временного размещения в профилактории «Дружба» (20 мест, с организацией питания).

Пожар локализован в 20:15, а ликвидирован в 21:24. В тушении было задействовано сил и средств: ДЧС (14 единиц техники и 85 человек личного состава), организован подвоз воды коммунальными службами Костаная (шесть единиц техники и девять человек); АО «КТЖ» (одна единица и три человека). Пресс-служба ДЧС Костанайской области

Причина и ущерб устанавливаются.

Елена Беляева
Костанай
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