Грузовой корабль запустил Китай к своей орбитальной станции

Как пишет lenta.ru, в 2022 году Китай планирует завершить строительство национальной околоземной орбитальной станции Tiangong.

В настоящее время в космосе находится базовый модуль станции Tianhe, запущенный в апреле прошлого года. Второй блок – Wentian – планируется запустить в мае. Третий – Mengtian – в сентябре.