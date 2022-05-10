01:19 10.05.2022
Грузовой корабль запустил Китай к своей орбитальной станции
Фото: wikipedia.org
Китайское национальное космическое управление сообщило о том, что с космодрома Вэньчан на северо-восточном побережье острова Хайнань стартовал грузовой корабль «Тяньчжоу-4», передает Zakon.kz.
Как пишет lenta.ru, в 2022 году Китай планирует завершить строительство национальной околоземной орбитальной станции Tiangong.
В настоящее время в космосе находится базовый модуль станции Tianhe, запущенный в апреле прошлого года. Второй блок – Wentian – планируется запустить в мае. Третий – Mengtian – в сентябре.