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01:19 10.05.2022

Грузовой корабль запустил Китай к своей орбитальной станции

станция Фото: wikipedia.org
Китайское национальное космическое управление сообщило о том, что с космодрома Вэньчан на северо-восточном побережье острова Хайнань стартовал грузовой корабль «Тяньчжоу-4», передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, в 2022 году Китай планирует завершить строительство национальной околоземной орбитальной станции Tiangong.

В настоящее время в космосе находится базовый модуль станции Tianhe, запущенный в апреле прошлого года. Второй блок – Wentian – планируется запустить в мае. Третий – Mengtian – в сентябре.

Елена Беляева
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