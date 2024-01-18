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Китай запустил корабль "Тяньчжоу-7 в космос

Китай запустил космический корабль "Тяньчжоу-7 в космос Фото: cmse.gov.cn
Запуск грузового космического корабля "Тяньчжоу-7" к национальной орбитальной станции осуществил Китай, сообщает Zakon.kz

По информации агентства Xinhua, ракета-носитель "Чанчжэн-7" (CZ-7) с грузовым космическим кораблем "Тяньчжоу-7" была запущена с космодрома Вэньчан. Запуск был осуществлен в 22:27.

Китайская орбитальная станция "Тяньгун" находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и доступен для международных проектов.

Ранее "Роскосмос" подтвердил крушение космической станции "Луна-25".

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