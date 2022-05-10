Подозреваемого в убийстве президента Гаити экстрадировали в США

Подозреваемый в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года Джон Жоэль Жозеф был экстрадирован из Ямайки в США и предстал перед судом в Майами, сообщает Минюст США.

51-летний Жозеф обвиняется в заговоре с целью совершения убийства или похищения людей за пределами Соединенных Штатов и оказании материальной поддержки, повлекшей за собой смерть человека.

По версии следствия, он помог получить автомобили и огнестрельное оружие для совершения преступления, а также присутствовал на встрече с некоторыми заговорщиками за день до покушения.

В случае признания виновным мужчине грозит пожизненное лишение свободы.