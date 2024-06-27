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Покушение на убийство: из Кореи в Казахстан экстрадировали подозреваемого

Покушение на убийство: из Кореи в Казахстан экстрадировали подозреваемого, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 15:57 Фото: Telegram/GenPr
Сегодня, 27 июня 2024 года, сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии посольства Казахстана в Республике Корея для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован подозреваемый в совершении покушения на убийство, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, указанное лицо в марте 2022 года в Сауранском районе Туркестанской области вступило в словесный конфликт с односельчанином, который перерос в драку.

"В ходе потасовки подозреваемый нанес своему оппоненту несколько ударов ножом в область грудной клетки. Потерпевшего удалось спасти в связи со своевременно оказанной медицинской помощью. После совершения преступления подозреваемый скрывался на территории Республики Корея, где в июне текущего года и был задержан. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны".Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В ведомстве уточнили, что за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет.

"Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию договора между Республикой Казахстан и Республики Корея о выдаче от 13 ноября 2003 года, разработчиком которого являлась Генеральная прокуратура Республики Казахстан", – отметили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

13 июня 2024 года стало известно, что Молдова выдала Казахстану подозреваемую в серийном мошенничестве.

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