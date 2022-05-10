Портрет Монро работы Уорхола продали за рекордные 195 млн долларов

40-дюймовый Shot Sage Blue Marilyn, один из десятков изображений Монро, сделанных Энди Уорхолом в 1960-х годах, был продан за рекордные 195 млн долларов на аукционе Christie's в Нью-Йорке, сообщает CNN.

Красочные репродукции фотопортрета Монро являются одними из самых узнаваемых работ Уорхола, наряду с его фирменными картинами с банками из-под супа Campbell's.

Поп-художник использовал технику под названием шелкография, которая дублирует изображения на бумаге или холсте. При этой технологии используется слой мелкоячеистого шелка наподобие трафарета. Картины с Монро художник начал создавать в 1962 году, вскоре после смерти актрисы.