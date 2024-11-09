Первая работа гуманоидного робота продана за 1 миллион долларов
Портрет "ИИ-Бог" высотой 2,2 м авторства "Ай-Да", первого в мире художника, рисующего сверхреалистичных роботов, ушел с молотка.
Фото: Портрет "ИИ-Бог" от "Ai-Da"
Робот Ai-Da, использующий искусственный интеллект для общения, заявил:
"Главная ценность моей работы – ее способность служить катализатором диалога о новых технологиях".
Ай-Да добавила, что "портрет пионера Алана Тьюринга побуждает зрителей задуматься о богоподобной природе искусственного интеллекта и вычислений, а также рассмотреть этические и социальные последствия этих достижений.
Ай-Да генерирует идеи посредством бесед с членами студии и предложил создать образ Тьюринга во время дискуссии на тему "ИИ во благо".
Ранее сообщалось, что на аукционе Reeman Dansie в Англии был продан кусок свадебного торта родителей короля Чарльза III.