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Мир

46 картин за 22 тыс. евро случайно выбросили в Нидерландах

картины, музей, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 10:27 Фото: Instagram/thewarholmuseum
Десятки произведений искусства, включая работу знаменитого американского поп-арт художника Энди Уорхола, пропали в Нидерландах. Выяснилось, что их могли перепутать с мусором и выбросить, сообщает Zakon.kz.

Стоимость коллекции, в которую входили 46 произведений искусства, оценивают почти в 22 тысячи евро, пишет The Guardian.

"Во время расследования оказалось, что их могли выбросить во время проведения масштабных реставрационных работ в городе Маасхорст в Нидерландах. Среди ценных экспонатов в том числе шелкография с изображением королевы Нидерландов Беатрикс, созданная Уорхолом в 1980-х годах", – отмечает издание.

Мэр города Ханс ван дер Пас заявил, что сожалеет о случившемся, и пояснил, что предметы искусства, о которых идет речь, были частью коллекции округа Уден, который три года назад объединился с другими и образовал Маасхорст.

Перед реорганизацией провели инвентаризацию коллекции округа, а затем ее разделили, передав часть экспонатов в аренду местному музею, тогда как оставшиеся были размещены в новой ратуше или возвращены авторам. После этого обнаружилось, что 46 экспонатов пропали.

"Вероятнее всего, произведения искусства были случайно вывезены вместе с мусором", – заявили в мэрии Маасхорста по итогам расследования, которое провело нанятое властями независимое агентство.

В отчете говорилось, что предметы искусства были выброшены в том числе из-за полного отсутствия каких-либо правил, процедур и инструкций по "регистрации, хранению, сохранению и безопасности произведений искусства".

Авторы расследования отметили, что многие экспонаты во время ремонтных работ хранились в подвале ратуши, "но с ними не обращались бережно". Так, несколько сохранившихся предметов искусства пострадали от воды и других повреждений.

Ранее сообщалось, что в США на аукционе продали за рекордную сумму письмо выжившего пассажира "Титаника".

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Андрей Дюсупов
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