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09:40 10.05.2022

Новый президент Южной Кореи принес присягу

президент Южной Кореи Фото: Instagram/sukyeol.yoon
Президентские выборы в Южной Корее прошли 9 марта. Кандидат от «Гражданской силы» Юн Сок Ёль одержал победу, набрав 48,56% голосов, сообщает Zakon.kz.

Юн Сок Ёль принес присягу и вступил в должность президента Республики Корея, сообщает ТАСС.

Церемония инаугурации избранного президента началась, как и планировалось, в 11:00 по местному времени (08:00 по времени Нур-Султана).

Он прибыл на площадь перед зданием Национального собрания Республики Корея и принял присягу. На церемонию было приглашено около 40 тысяч человек.

Юн Сок Ёль начал исполнять полномочия президента в полночь, проведя встречу с представителями Комитета начальников штабов.

Президентские выборы в Южной Корее прошли 9 марта. Кандидат от «Гражданской силы» Юн Сок Ёль одержал победу, набрав 48,56% голосов. За его главного конкурента Ли Чжэ Мёна от правящей Демократической партии «Тобуро» проголосовали 47,83% граждан.

Данияр Кунафин
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