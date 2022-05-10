09:40 10.05.2022
Новый президент Южной Кореи принес присягу
Фото: Instagram/sukyeol.yoon
Президентские выборы в Южной Корее прошли 9 марта. Кандидат от «Гражданской силы» Юн Сок Ёль одержал победу, набрав 48,56% голосов, сообщает Zakon.kz.
Юн Сок Ёль принес присягу и вступил в должность президента Республики Корея, сообщает ТАСС.
Церемония инаугурации избранного президента началась, как и планировалось, в 11:00 по местному времени (08:00 по времени Нур-Султана).
Он прибыл на площадь перед зданием Национального собрания Республики Корея и принял присягу. На церемонию было приглашено около 40 тысяч человек.
Юн Сок Ёль начал исполнять полномочия президента в полночь, проведя встречу с представителями Комитета начальников штабов.
Президентские выборы в Южной Корее прошли 9 марта. Кандидат от «Гражданской силы» Юн Сок Ёль одержал победу, набрав 48,56% голосов. За его главного конкурента Ли Чжэ Мёна от правящей Демократической партии «Тобуро» проголосовали 47,83% граждан.