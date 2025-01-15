#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
530.24
543.97
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
530.24
543.97
5.16
Мир

В Южной Корее впервые в истории арестовали действующего президента

Южная Корея, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 07:10 Фото: pixabay
Президента Южной Кореи Юн Сок Ёля арестовали в его резиденции, сообщает Zakon.kz.

Как передает агентство Yonhap, следователи увезли лидера республики в сопровождении конвоя. Это первый в истории Южной Кореи случай, когда задержали отстраненного, но все еще действующего президента. Других подробностей представители СМИ не привели.

Еще 3 января арест бывшего президента Южной Кореи потерпел фиаско.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Запретить пассажирам напиваться перед полетами потребовала авиакомпания
Мир
06:50, Сегодня
Запретить пассажирам напиваться перед полетами потребовала авиакомпания
Мусоровоз Трампа появится в день инаугурации
Мир
05:44, Сегодня
Мусоровоз Трампа появится в день инаугурации
О погибшей близ Актау бортпроводнице снимут фильм
Мир
05:15, Сегодня
О погибшей близ Актау бортпроводнице снимут фильм
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: