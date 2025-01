В Южной Корее впервые в истории арестовали действующего президента

Как передает агентство Yonhap, следователи увезли лидера республики в сопровождении конвоя. Это первый в истории Южной Кореи случай, когда задержали отстраненного, но все еще действующего президента. Других подробностей представители СМИ не привели.

🇰🇷 BREAKING: President Yoon has been successfully arrested by authorities this time over declaring martial law https://t.co/sN0bn68gLS pic.twitter.com/XAcryiSiqX