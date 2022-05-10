Джокович назвал лучшего теннисиста мира

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что лучшим игроком в мире является 19-летний испанец Карлос Алькарас, сообщает lenta.ru.

Пока что он лучший игрок в мире, без сомнений, учитывая, какие результаты он показывает. В его игре впечатляет все. Новак Джокович

Теннисист отметил, что испанец является универсальным спортсменом, который может одинаково хорошо играть и в атаке, и в обороне.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Алькарас занимает шестую строку.

8 мая он победил на турнире серии ATP Masters 1000 в Мадриде. В финальном матче испанец оказался сильнее олимпийского чемпиона из Германии Александра Зверева (6:3, 6:1).

Для Алькараса это пятый титул ATP в одиночном разряде в карьере и четвертый в 2022 году.

Он стал самым молодым игроком с 1990 года, которому удалось победить трех игроков из первой пятерки мирового рейтинга на одном турнире.

На турнире в Мадриде испанец обыграл соотечественника Рафаэля Надаля, Джоковича и Зверева.

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