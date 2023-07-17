Впервые за 10 лет Джокович проиграл в финале Уимблдона

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас победил занимающего второе место в мировом рейтинге серба Новака Джоковича в финальном матче Уимблдона, сообщает Zakon.kz.

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Счет игры составил 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Матч длился 4 часа 42 минуты.



20-летний Алькарас сохранит за собой первую строчку в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Для испанца это вторая победа на турнирах Большого шлема. В 2022 году он выиграл US Open.

Таким образом Джокович во второй раз в карьере проиграл в финале Уимблдона. Сербский спортсмен в последний раз уступал в финале одного из самых престижных турниров в 2013 году Энди Маррею.

На кону стоял не только титул чемпиона Уимблдона, почетный сам по себе, но и звание первой ракетки мира. Условия максимально просты: кто выигрывает финал, тот и оказывается на первой строчке.

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