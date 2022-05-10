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Законодательство РК
16:16 10.05.2022

Токаев посетил мавзолей Ататюрка в Анкаре

президент РК Фото: akorda.kz
Государственный визит президента Казахстана в Турецкую Республику начался с посещения мавзолея основателя современного турецкого государства, первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, глава государства осмотрел мавзолей Аныткабир, после чего оставил памятную запись в Книге почетных гостей. Токаев высказал глубокое уважение к братскому турецкому народу, пожелав ему благополучия и процветания.

президент РК

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана выразил уверенность, что дружба между двумя странами будет вечной, а сотрудничество будет укрепляться и в будущем.

президент РК

Фото: akorda.kz

В церемонии возложения цветов также приняли участие члены официальной делегации Казахстана.

Турция

Фото: akorda.kz

Турция

Фото: akorda.kz

Елена Беляева
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