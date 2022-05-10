Токаев посетил мавзолей Ататюрка в Анкаре

Как сообщает Акорда, глава государства осмотрел мавзолей Аныткабир, после чего оставил памятную запись в Книге почетных гостей. Токаев высказал глубокое уважение к братскому турецкому народу, пожелав ему благополучия и процветания.

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана выразил уверенность, что дружба между двумя странами будет вечной, а сотрудничество будет укрепляться и в будущем.

Фото: akorda.kz

В церемонии возложения цветов также приняли участие члены официальной делегации Казахстана.

Фото: akorda.kz