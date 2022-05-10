16:16 10.05.2022
Токаев посетил мавзолей Ататюрка в Анкаре
Фото: akorda.kz
Государственный визит президента Казахстана в Турецкую Республику начался с посещения мавзолея основателя современного турецкого государства, первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, передает Zakon.kz.
Как сообщает Акорда, глава государства осмотрел мавзолей Аныткабир, после чего оставил памятную запись в Книге почетных гостей. Токаев высказал глубокое уважение к братскому турецкому народу, пожелав ему благополучия и процветания.
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана выразил уверенность, что дружба между двумя странами будет вечной, а сотрудничество будет укрепляться и в будущем.
Фото: akorda.kz
В церемонии возложения цветов также приняли участие члены официальной делегации Казахстана.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz