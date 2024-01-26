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Памятник первому президенту Турции открыли в Алматы

Памятник первому президенту Турции открыли в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы 26 января торжественно открыли трехметровый бронзовый памятник первому президенту Турции Мустафе Кемалю Ататюрку, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, в южном мегаполисе состоялось открытие памятника Ататюрку – первому президенту и одному из самых популярных исторических лидеров в современной Турции. Скульптуру установили в сквере, который с 2023 года носит имя политика.

Трехметровый памятник изготовлен из бронзы и установлен на гранитном постаменте. Его создали казахстанские скульпторы Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов.

Открытие памятника Ататюрка в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В церемонии участвовали министр культуры и информации Аида Балаева, посол Турции в Казахстане Мустафа Капуджу, генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев, аким Алматы Ерболат Досаев, а также представители турецкой диаспоры и творческой интеллигенции.

Аида Балаева на открытии церемонии отметила, что открыть памятник Ататюрку поручил президент Касым-Жомарт Токаев во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан в честь столетия Турецкой Республики.

"Благодаря главам наших государств отношения между Казахстаном и Турцией вышли на новый уровень и сейчас динамично развиваются во всех сферах. Культурная связь стала золотым мостом сотрудничества между двумя братскими странами. Особая роль в этом отводится основателю современного турецкого государства, оставившему неизгладимый след в истории Турции. Реформы Ататюрка – серия политических, культурных, экономических и социальных изменений, превративших Турецкую Республику в нынешнее светское национальное государство, по сей день оказывают влияние на ее развитие", – сказала Аида Балаева.

Глава Министерства культуры подчеркнула, что памятник символизирует уважение к историческому наследию Турции, а также партнерство и сотрудничество двух народов.

Ранее сквер в Алматы, у которого до этого не было названия, назвали в честь Ататюрка в преддверии десятого саммита Организации тюркских государств, который состоялся 3 ноября 2023 года в Астане.

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