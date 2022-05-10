Саакашвили переведут из тюрьмы в частную клинику

Мы как ответственное государство действуем всегда исходя из интересов здоровья и жизни любого человека. Соответственно, как и в случае с любым другим заключенным, во избежание возможных осложнений Михаилу Саакашвили будет сделано предложение о его перевозке в клинику «Вивамед», где его обследуют и назначат лечение, – цитирует ТАСС Брегадзе.

Как пояснил глава Минюста Грузии, такое решение принято из-за того, что Саакашвили частично отказывается от лечения в тюрьме и выборочно принимает пищу.

Саакашвили был задержан 1 октября. Он вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции для участия в протестах. На родине политик был заочно приговорен к шести годам лишения свободы.

Впервые он объявил голодовку сразу после задержания – она продлилась 50 дней.

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Против экс-президента Грузии в 2013 году возбудили четыре уголовных дела. По двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании «Имеди» и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более 1 млрд тенге) находятся на рассмотрении. 20 октября прошлого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, по этому делу ему грозит до пяти лет лишения свободы.