Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:14 10.05.2022

Полиция установила участников групповой драки в Павлодаре

рация Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел 7 мая на улице Естая. Драка молодых людей попала на видео, которое распространилось в социальной сети, передает Zakon.kz.

На кадрах видно, что парня в белой рубашке уронили на проезжую часть, затем нападавший стал бить его руками и ногами, стараясь попасть по голове.

В конфликт вмешалась девушка. Она пыталась оттолкнуть агрессора от лежащего молодого человека. Следом к ним присоединился еще один участник драки. Во время потасовки досталось второй девушке.

Как пишет pavlodarnews.kz, полицейские обратили внимание на видео и теперь выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Отмечается, что все участники установлены.

Елена Беляева
Павлодар
Валентина Хальзова принесла первую победу Казахстану на ЧМ по боксу
09.05.2022
Праздничный фейерверк в честь Дня Победы запустили в Нур-Султане
09.05.2022
Токаев и Мирзиёев обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы
09.05.2022
Ученые предполагают, что Земля рискует погибнуть, как Венера
09.05.2022
Япония ввела новые санкции против России
10.05.2022
Главная Топ LIVE Все