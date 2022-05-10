19:14 10.05.2022
Полиция установила участников групповой драки в Павлодаре
Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел 7 мая на улице Естая. Драка молодых людей попала на видео, которое распространилось в социальной сети, передает Zakon.kz.
На кадрах видно, что парня в белой рубашке уронили на проезжую часть, затем нападавший стал бить его руками и ногами, стараясь попасть по голове.
В конфликт вмешалась девушка. Она пыталась оттолкнуть агрессора от лежащего молодого человека. Следом к ним присоединился еще один участник драки. Во время потасовки досталось второй девушке.
Как пишет pavlodarnews.kz, полицейские обратили внимание на видео и теперь выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
Отмечается, что все участники установлены.