Полиция установила участников групповой драки в Павлодаре

На кадрах видно, что парня в белой рубашке уронили на проезжую часть, затем нападавший стал бить его руками и ногами, стараясь попасть по голове.

В конфликт вмешалась девушка. Она пыталась оттолкнуть агрессора от лежащего молодого человека. Следом к ним присоединился еще один участник драки. Во время потасовки досталось второй девушке.

Как пишет pavlodarnews.kz, полицейские обратили внимание на видео и теперь выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Отмечается, что все участники установлены.