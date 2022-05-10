20:03 10.05.2022
Ребенок и трое взрослых пострадали в результате нападения волчицы в ЗКО
Фото: pixabay
Происшествие случилось 7 мая в селе Шоктыбай Шынгырлауского района. Пострадавшие госпитализированы в районную больницу, где им оказана медицинская помощь, передает Zakon.kz.
Всем была введена антирабическая сыворотка. На сегодняшний день ребенок и двое взрослых отпущены домой. Одна женщина остается на стационарном лечении, – рассказали порталу «Мой город» в акимате района.
Волчицу убили. Ее голову направили на экспертизу на предмет бешенства. Ликвидировали и собак, которых волчица успела покусать.
Отмечается, что сельчане изначально приняли дикого зверя за бродячую собаку.