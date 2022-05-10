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Законодательство РК
20:03 10.05.2022

Ребенок и трое взрослых пострадали в результате нападения волчицы в ЗКО

животное Фото: pixabay
Происшествие случилось 7 мая в селе Шоктыбай Шынгырлауского района. Пострадавшие госпитализированы в районную больницу, где им оказана медицинская помощь, передает Zakon.kz.
Всем была введена антирабическая сыворотка. На сегодняшний день ребенок и двое взрослых отпущены домой. Одна женщина остается на стационарном лечении, – рассказали порталу «Мой город» в акимате района.

Волчицу убили. Ее голову направили на экспертизу на предмет бешенства. Ликвидировали и собак, которых волчица успела покусать.

Отмечается, что сельчане изначально приняли дикого зверя за бродячую собаку.

Елена Беляева
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