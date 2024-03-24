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Законодательство РК

Двое взрослых и ребенок пострадали в результате опрокидывания легковой автомашины

Авария, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 06:52 Фото: пресс-служба МЧС РК
23 марта на 706 км автодороги "Кызылорда - Павлодар" в результате опрокидывания автомашины Renault Duster пострадали двое взрослых и ребенок, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК ими оказались жители города Сатпаев, которые в дальнейшем отказались от госпитализации. Тем не менее, на месте ДТП бригадой экстренного реагирования ТМСП "Актубек" Центра медкатастроф Карагандинской области пострадавшим была оказана экстренная медицинская помощь.

Сознание каждого из них – ясное. Жизненно важные функции не нарушены.

В этот же день в Жетысуской области в ДТП погибли четыре человека.

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Алия Абди
Карагандинская область
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