Двое взрослых и ребенок пострадали в результате опрокидывания легковой автомашины

23 марта на 706 км автодороги "Кызылорда - Павлодар" в результате опрокидывания автомашины Renault Duster пострадали двое взрослых и ребенок, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК ими оказались жители города Сатпаев, которые в дальнейшем отказались от госпитализации. Тем не менее, на месте ДТП бригадой экстренного реагирования ТМСП "Актубек" Центра медкатастроф Карагандинской области пострадавшим была оказана экстренная медицинская помощь.

Сознание каждого из них – ясное. Жизненно важные функции не нарушены.

В этот же день в Жетысуской области в ДТП погибли четыре человека.