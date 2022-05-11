Маск назвал примерные сроки запуска ракеты Starship к Марсу

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX Илон Маск заявил, что космический корабль Starship может в пределах пяти лет осуществить непилотируемый полет к Марсу, сообщает РИА Новости.

Я думаю, что мы, может быть, сможем запустить непилотируемый Starship к Марсу через 3-5 лет и затем, я думаю, если она будет успешной, мы сможем отправить к Марсу миссию с экипажем до конца десятилетия. Илон Маск

Маск отметил, что «окна» для полетов к Марсу открываются каждые два года, необходимое расположение планет для перелета с орбиты Земли на орбиту Марса устанавливается каждые 26 месяцев.

Мы, надеюсь, проведем нашу первую попытку запуска этим летом, в течение следующих двух или трех месяцев. Илон Маск

Ранее Маск заявлял о планах колонизации Марса, для этого строится ракета Starship.

В середине ноября 2021 года Маск говорил, что орбитальный запуск прототипа космического корабля Starship может состояться в январе или феврале 2022 года. Далее SpaceX планирует совершить множество запусков.

Маск также выразил уверенность в том, что первый запуск корабля Starship на околоземную орбиту может произойти в 2022 году.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля/ракеты Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.