Золото активно скупают в Казахстане

Эксперты Ranking.kz уточнили, что количество проданных слитков по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло в 2,9 раза, а вес – сразу в 3,5 раза.

При этом 2021 год уже был рекордсменом по продажам золота. Всего с начала запуска продаж золота казахстанцам было реализовано 87,53 тыс. золотых слитков общим весом три тонны, – отмечено в публикации.

В целом за прошлый год было куплено 32,3 тыс. мерных слитков общим весом 1,1 тонны.

Согласно отчету исследователей, наибольшее количество слитков реализовано в Алматы, Нур-Султане и Атырау.

Стоит отметить, золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г.

Наибольшей популярностью, как заявляют аналитики, среди покупателей пользуется слиток весом 10 г.

Его доля в продажах с 2017 года по март 2022-го составляет 27% – 23,4 тыс. Далее следуют 20-граммовые – 18,2 тыс. слитков (21%), 100-граммовые – 18 тыс. (20%), 5-граммовые – 16,8 тыс. (19%), 50-граммовые – 11,1 тыс. слитков (13%).

Активный спрос на золотые слитки и монеты со стороны населения наблюдается не только в РК, но и во всем мире.

К примеру, в 2021 году покупки в этом секторе в мире выросли на 31%. В США рост составил 69%, в ОАЭ – 48%, в Канаде – 41%, во Франции – 31%, в Великобритании – 16%, – говорится в исследовании.