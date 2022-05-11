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Законодательство РК
09:18 11.05.2022

Золото активно скупают в Казахстане

продажа, золото, спрос, Казахстан Фото: пресс-служба Нацбанка РК
В Казахстане, как и в целом в мире, наблюдается колоссальный рост спроса на золото. По данным аналитиков, только за март 2022 года казахстанцы выкупили 8,3 тыс. золотых слитков общим весом 167,2 кг, сообщает Zakon.kz.

Эксперты Ranking.kz уточнили, что количество проданных слитков по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло в 2,9 раза, а вес – сразу в 3,5 раза.

При этом 2021 год уже был рекордсменом по продажам золота. Всего с начала запуска продаж золота казахстанцам было реализовано 87,53 тыс. золотых слитков общим весом три тонны, – отмечено в публикации.

В целом за прошлый год было куплено 32,3 тыс. мерных слитков общим весом 1,1 тонны.

Согласно отчету исследователей, наибольшее количество слитков реализовано в Алматы, Нур-Султане и Атырау.

Стоит отметить, золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г.

Наибольшей популярностью, как заявляют аналитики, среди покупателей пользуется слиток весом 10 г.

Его доля в продажах с 2017 года по март 2022-го составляет 27% – 23,4 тыс. Далее следуют 20-граммовые – 18,2 тыс. слитков (21%), 100-граммовые – 18 тыс. (20%), 5-граммовые – 16,8 тыс. (19%), 50-граммовые – 11,1 тыс. слитков (13%).

Активный спрос на золотые слитки и монеты со стороны населения наблюдается не только в РК, но и во всем мире.

К примеру, в 2021 году покупки в этом секторе в мире выросли на 31%. В США рост составил 69%, в ОАЭ – 48%, в Канаде – 41%, во Франции – 31%, в Великобритании – 16%, – говорится в исследовании.
Анастасия Московчук
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