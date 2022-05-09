Самые злопамятные: назван Топ-6 знаков зодиака

Как пишет интернет-издание «Пятый канал», в Топ-6 вошли рожденные под такими созвездиями, как Овен, Телец, Лев, Весы, Козерог и Скорпион.

По словам писателя и астролога Кристины Шенвальд, представителям этих шести знаков зодиака особенно тяжело простить и отпустить обиду.

Овен

Рожденные под этим созвездием не так мстительны, как другие знаки зодиака. Овны могут сразу высказаться обидчику, если что-то их не устраивает, однако если те изначально не извинятся и сделают вид, что ничего не было, — жди беды.

Представители этого знака зодиака умеют прощать, но настолько злопамятны, что их доверие придется завоевывать снова годами.

Телец

Рожденные под этим созвездием не будут открыто мстить тем, кто их обидел или разочаровал, но никогда уже не будут относиться к своим обидчикам так, как раньше, потому что злопамятны.

В любом поступке обидчика Тельцы будут видеть только минусы, воспоминания о которых с удовольствием сохранят в памяти и будут перебирать в свободное время. Обычно выйти из их негласного черного списка не получается ни у кого.

Лев

Представители этого знака зодиака кажутся дружелюбными, поэтому всегда окружены массой друзей и приятелей, но это же играет не на руку их обидчикам — Львы легко выкидывают их из своей жизни и не переживают по данному поводу.

Вернуть их доверие сложно, но можно, однако повторение подобной ситуации в случае новой обиды тоже возможно.

Весы

Рожденным под этим созвездием ничто человеческое не чуждо, несмотря на то, что они считаются спокойным и уравновешенным знаком. Весы отлично помнят, кто их обидел, но со стороны это может никак не проявляться — всю свою злость и тайные планы мести они будут держать глубоко внутри.

Вместо открытой конфронтации с виновником своего плохого настроения они могут вымещать злобу на бессловесных предметах, избивая боксерскую грушу или в ярости разбивая тарелки. Если они не будут этого делать, то обида может сидеть внутри годами.

Козерог

Они не обидчивы, если это не касается наиболее важных для Козерогов вещей, людей и их работы.

Именно поэтому в жизни представители этого знака зодиака незлопамятны, но «подсидевшего» их коллегу или начальника не простят никогда и сделают все, чтобы отомстить — хотя бы по мелочи.

Скорпион

Рожденным под этим созвездием слава самого злопамятного знака зодиака принадлежит по праву – известные своей страстностью, Скорпионы просто не могут отпустить обиду, помнят причиненное им зло в мельчайших деталях.

Игнорирование только еще больше бесит их, и претензии начинают накапливаться как снежный ком. Они не просто помнят обидчиков — они тщательно строят планы мести и никогда не упустят шанса уколоть побольнее, даже если это кто-то из их близких.

Остальные знаки зодиака, по словам эксперта по звездам, тоже не такие милые, как может показаться, но они быстрее прощают и не копят злые воспоминания и обиды в себе.