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Законодательство РК
09:35 11.05.2022

Казахстанские ученые разработали биоматериал для восстановления костей

разработка, биоматериал, Казахстан Фото: pixabay
Ученые в Казахстане разработали доступный биоматериал для восстановления костей. Костнозаменяющий материал в три раза дешевле зарубежных аналогов. Отечественные компании уже приобрели первую партию товара, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что материал разработали ученые Института проблем горения Министерства образования и науки РК.

Ученый Зулхаир Мансуров отметил, что гидроксиапатит из биологического сырья получают с помощью термической обработки, обжига, проведения специальных химических реакций и «посттермического» обжига.

Наша модификация заключается в улучшении всей методики получения где-то за счет увеличения времени, где-то за счет подбора более высокого температурного режима и т.д. В результате мы получили высококачественный материал с улучшенной кристаллической структурой и с высоким содержанием чистоты самого продукта (95%). ГАП такого высокого качества зарубежные компании продают примерно по 32 тыс. тенге за грамм. Наш материал стоит 10 тыс. тенге за грамм.Зулхаир Мансуров

По данным пресс-службы МОН РК, отечественный гидроксиапатит будут использовать при восстановлении костных дефектов, при ранениях с повреждением костей, при переломах, в пластической хирургии – при пластике лицевых костей и имплантации зубов.

Стоит отметить, что имплантаты, покрытые гидроксиапатитом, не вызывают реакции отторжения и обладают способностью активно связываться со здоровой костной тканью, ускоряя процесс регенерации и реабилитации.Зулхаир Мансуров
Анастасия Московчук
МОН РК Казахстан
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