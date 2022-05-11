Казахстанские ученые разработали биоматериал для восстановления костей

Стоит отметить, что материал разработали ученые Института проблем горения Министерства образования и науки РК.

Ученый Зулхаир Мансуров отметил, что гидроксиапатит из биологического сырья получают с помощью термической обработки, обжига, проведения специальных химических реакций и «посттермического» обжига.

Наша модификация заключается в улучшении всей методики получения где-то за счет увеличения времени, где-то за счет подбора более высокого температурного режима и т.д. В результате мы получили высококачественный материал с улучшенной кристаллической структурой и с высоким содержанием чистоты самого продукта (95%). ГАП такого высокого качества зарубежные компании продают примерно по 32 тыс. тенге за грамм. Наш материал стоит 10 тыс. тенге за грамм. Зулхаир Мансуров

По данным пресс-службы МОН РК, отечественный гидроксиапатит будут использовать при восстановлении костных дефектов, при ранениях с повреждением костей, при переломах, в пластической хирургии – при пластике лицевых костей и имплантации зубов.